Filha de Martin Short morre aos 42 anos, diz site

Katherine Elizabeth Short, filha do ator Martin Short, foi encontrada morta em sua casa em Los Angeles, na segunda-feira, 23, aos 42 anos. A informação foi divulgada primeiro pelo tabloide TMZ, e posteriormente confirmada por representantes do ator a outros veículos, como a revista People e o jornal USA Today.

"É com profunda tristeza que confirmamos o falecimento de Katherine Hartley Short. A família Short está devastada por esta perda e pede privacidade neste momento. Katherine era amada por todos e será lembrada pela luz e alegria que trouxe ao mundo", diz o comunicado enviado à imprensa americana. Maiores detalhes não foram revelados.

De acordo com o TMZ, a polícia local e o corpo de bombeiros foram acionados para a casa de Katherine em Hollywood Hills às 18h41 de segunda-feira. O tabloide afirma, segundo fontes policiais, que ela teria morrido "em decorrência de um ferimento de bala autoinfligido".

Katherine mantinha-se longe dos holofotes, mas chegou a aparecer algumas poucas vezes em eventos ao lado do pai, como a festa pós-Oscar da Vanity Fair em 2011. Ela era assistente social, com formação em psicologia e estudos de gênero pela Universidade de Nova York (NYU) e mestrado pela Universidade do Sul da Califórnia (USC).

Katherine era a filha mais velha de Martin Short, 75 anos, e Nancy Dolman. Ela foi adotada pelo casal, assim com os outros dois filhos, Oliver, 39, e Henry, 36. Martin e Nancy permaneceram juntos por 30 anos, até a morte dela em 2010, devido a um câncer ovariano.