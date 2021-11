Marília Mendonça contratou parte da equipe de Cristiano Araújo e funcionários vivem mais uma perda

Quando Cristiano Araújo faleceu em acidente de carro, no dia 24 de junho de 2015, Marília Mendonça contratou parte da banda do dono do sucesso “Maus Bocados”. Seis anos depois, é a cantora com carreira consolidada que sofre um acidente de avião, nesta sexta-feira (5).

À época, Marília Mendonça estava montando a equipe para a agenda de novos shows. Com futuro incerto, a equipe de Cristiano Araújo foi contratada pela cantora. Do segurança, músicos ao produtor foram abrigados pela compositora.

O baixista Luís Santos, o baterista Junior Camp e o sanfoneiro Pretinho foram alguns dos que acabaram caminhando com Marília Mendonça e viram a cantora se tornar um sucesso em todo o Brasil e extrapolar as barreiras do sertanejo.

A aeronave que levava Marília Mendonça para minas Gerais é um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, prefixo PT-ONJ. O avião tem capacidade para seis passageiros e está em situação regular e tem autorização para fazer táxi.

Marília Mendonça tinha 26 anos de idade e nasceu em Cristianópolis, na região da Estrada de Ferro. Ela começou a carreira como compositora aos 12 anos de idade. A cantora estourou aos 20 anos com a música Infiel.