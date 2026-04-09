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Marido de Kelly Key, Mico Freitas recebe alta após AVC: 'Um dia de cada vez'

Aos 44 anos, Mico Freitas sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico

Estadão Conteúdo
fonte

Quadro é estável de Mico Freitas, segundo a artista, que acompanha investigação das causas (Divulgação)

Mico Freitas, marido de Kelly Key, recebeu alta médica nesta quinta-feira, 9, após sofrer um AVC em casa. A cantora compartilhou a informação com seus seguidores no Instagram e explicou que o empresário seguirá com medicação em casa.

"O exame que estávamos aguardando veio inconclusivo, então vamos precisar fazer um mais específico na quinta-feira. Como o quadro dele está estável, pudemos vir para casa e seguir por aqui até lá com medicação", escreveu.

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"Agora seguimos com calma, acompanhando tudo de perto, à espera desse novo resultado que pode orientar os próximos passos", continuou, revelando que a médica responsável pelo caso é a única neurologista brasileira em Lisboa. "Eu não acredito em coincidências, acredito em propósito. Um dia de cada vez, com fé."

Aos 44 anos, Mico Freitas sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico na última segunda-feira, 6, enquanto o casal estava em casa, em Lisboa, Portugal.

Segundo Kelly Key, os primeiros sintomas foram percebidos rapidamente, com alterações na fala e perda de coordenação motora. O atendimento ágil foi determinante para impedir a evolução do quadro.

Mico foi internado em um hospital e, após exames, foi constatado que o AVC foi causado por um coágulo em pequenas ramificações do cérebro. Ele foi transferido entre hospitais até chegar a uma unidade especializada.

Casados desde 2004, Kelly Key e Mico Freitas estão juntos há mais de duas décadas e têm dois filhos. Kelly também é mãe de Suzanna Freitas.

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