Marido de Ana Hickmann desiste de guarda compartilhada do filho, afirma advogado

Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann, abriu mão da guarda compartilhada do filho Alexandre, afirma o advogado do empresário, Enio Martins Murad. De acordo com a apuração do G1, o marido da apresentadora quer o direito de visitas reguladas para acompanhar o filho ao menos duas vezes por semana. O pedido, bem como a desistência da guarda compartilhada, está em meio ao processo de divórcio do casal após as acusações de violência doméstica e lesão corporal denunciadas por Hickmann em novembro.

A apresentadora registrou um boletim de ocorrência contra o marido depois de uma discussão no dia 11 de novembro, em Itu, São Paulo (SP). Na última quarta-feira (29), Correa confirmou a lesão de Ana ao ser acertada pelo trinco enquanto ele tentava travar a porta com pé, ainda durante a briga.

Após a discussão, Ana Hickmann acionou a polícia, que foi até a casa da família, localizada em um condomínio de luxo. Alexandre já havia deixado o local quando os policiais chegaram. Em uma entrevista para a rádio Metropolitana FM, o empresário disse que não agrediu a esposa e nem tentou dar uma cabeçada, mas confirmou que houve uma discussão "acalorada", e que ele não queria que ela ligasse para a polícia.

Relação com o filho

O contato do empresário com o filho Alezinho, de 9 anos, após ter saído da casa da família, é duas vezes ao dia. Correa disse, em entrevista, sentir saudades do filho e ter “chorado tudo que tinha para chorar”.

"Falo de manhã e à noite com ele. Pego ele acordando e dormindo, e a saudade mata a gente. Ana é tão perfeita que me deu o filho mais perfeito do mundo. Fruto da educação que eu e Ana demos. Morro de saudade do meu filho e já chorei tudo que tinha para chorar", revelou.

Nas redes sociais, Correa disse ter protocolado, na última segunda-feira (27), um pedido na Justiça para ver a criança.

Divórcio

No dia 22 de novembro, Ana Hickmann entrou com o pedido de divórico de Alexandre. A solicitação teria sido feita com base na Lei Maria da Penha, junto com uma medida protetiva de urgência contra o marido.

A Justiça negou que o pedido ocorresse pela Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar. Como determinado, o divórcio litigioso deve ser apreciado pela Vara de Família.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)