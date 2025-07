Mariana Rios revela tempo de gestação e detalha processo de gravidez; veja o vídeo

A atriz Mariana Rios revelou nesta sexta-feira (11) que está grávida do economista Juca Diniz. Aos quatro meses de gestação, ela anunciou que pretende compartilhar semanalmente os detalhes da gravidez. A concepção ocorreu por meio de fertilização in vitro (FIV), após o casal superar uma incompatibilidade genética.

"Estou na 15ª semana, quase entrando no quarto mês. Daqui a pouco completo quatro meses de gestação, e isso me traz uma felicidade imensa. Cada dia é uma novidade de sentimentos — um misto de sensações", declarou.

A atriz revelou que passou por um longo processo para engravidar e, durante esse período, criou a plataforma "Basta Sentir Maternidade", onde compartilha sua rotina com outras mulheres que também enfrentam desafios para conceber.

No vídeo, Mariana explicou algumas mudanças já visíveis em seu corpo, mesmo no início da gravidez: "Muita gente me pergunta por que minha barriga já está tão grande. Eu e meus médicos acreditamos que foi uma combinação de fatores. Durante o estímulo ovariano, tive uma torção no ovário e precisei passar por uma hiperestimulação. Minha barriga inchou muito porque precisávamos coletar os óvulos. Depois, recebemos a notícia de que os nove embriões não evoluíram como esperado e precisaram ser descartados. Tive que fazer um novo estímulo, mais agressivo", contou.

Relato busca desmistificar a fertilização in vitro

Ela também destacou que seu corpo ficou sobrecarregado: "Meu corpo sofreu muito. Fiquei em repouso, com a barriga extremamente inchada. Logo depois, conseguimos fazer a coleta. Os embriões foram para o teste genético e, dessa vez, deu tudo certo — ao contrário do resultado anterior. Finalmente, pude implantar o embrião saudável", detalhou.

Mariana ressaltou que a preparação foi mais longa do que imaginava: "Comecei um preparo diferente para meu corpo, mas não foi algo de última hora. Já vinha me preparando há um ano. Foi um ano inteiro para que 'a casinha' estivesse pronta para receber o embrião", afirmou.

No vídeo publicado, Mariana explicou que antes acreditava que a FIV era um processo simples, mas se surpreendeu com a complexidade. “Não basta colocar o embrião; ele precisa grudar no lugar certo. Só descobrimos isso dez dias depois, com o teste de gravidez”, afirmou.

Entre os cuidados adotados, ela destacou uma rotina com alimentação equilibrada, consumo de conteúdos positivos, música e conexão espiritual.

Luto anterior influenciou decisão sobre anúncio da gravidez

Mariana também relembrou o aborto espontâneo que sofreu em 2020, após anunciar publicamente uma gravidez com o empresário Lucas Kalil. “Sofri o aborto depois de ter contado a todos e precisei dar a notícia de que a gravidez não tinha dado certo. Tudo foi muito difícil”, disse.

Ela destacou que cada mulher deve se sentir livre para compartilhar sua gestação no momento que considerar adequado.