VÍDEO: Márcia Dantas tropeça e quase cai durante programa ao vivo

A jornalista Márcia Dantas enfrentou uma situação inusitada durante a transmissão do programa do telejornal Primeiro Impacto, do SBT desta sexta-feira (20/12). O salto de seu sapato ficou preso no piso do estúdio, fazendo a apresentadora tropeçar durante o programa ao vivo.

O incidente poderia ter sido mais grave, mas a rápida intervenção de sua colega de bancada evitou maiores problemas. A parceira de trabalho ajudou Márcia a recuperar o equilíbrio, garantindo que ela não sofresse uma queda durante o programa ao vivo. Apesar do susto, Márcia demonstrou profissionalismo, recuperou o equilíbrio e continuou a apresentação do noticiário sem maiores interrupções.

O momento não passou despercebido pelos internautas, que repercutiram o episódio nas redes sociais com comentários bem-humorados e risadas, tornando a situação um dos destaques do dia.