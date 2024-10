VÍDEO: Jornalista Márcia Dantas se casa ao som de clássico brega paraense

A jornalista paraense Márcia Dantas compartilhou em suas redes sociais alguns momentos do seu casamento com o editor-chefe Rafael Bianco, do “Chega Mais”, na noite do último sábado (26) em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo.

Em um vídeo publicado no TikTok, a apresentadora do "Tá na Hora", do SBT, aparece entrando na cerimônia ao som de uma versão ao vivo de "Ao Pôr do Sol", clássico brega paraense do cantor Teddy Max. Assista:

Para a ocasião especial, os noivos optaram por trajes clássicos. Ela vestiu um longo vestido branco adornado com bordados, enquanto ele escolheu um terno azul-marinho, complementado por uma flor branca na lapela.

Natural de Belém, Márcia foi âncora do SBT Brasil, principal telejornal da emissora, e apresenta o programa jornalístico “Tá Na Hora” ao lado de Marcão do Povo.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)