Marcelo Lobato celebra 40 anos de carreira com exposição especial em Belém

O artista plástico paraense, Marcelo Lobato, apresenta nesta terça-feira, 26, a Exposição “Marcelo Lobato: 40 anos batendo na cor”, que será realizada até o dia 26 de abril, no Centro Cultural da Justiça Eleitoral do Pará, em Belém. A abertura da mostra ocorrerá hoje, a partir das 19h30. O público poderá acompanhar um recorte de várias fases da produção artística, com trabalhos do início da carreira do artista nos anos 80 até sua produção atual.

Segundo Marcelo Lobato, a ideia para a exposição surgiu após a divulgação do edital de pautas do Centro Cultural da Justiça Eleitoral do Pará, que veio ao encontro do desejo do artista de mostrar um recorte de quatro décadas de produção artística. “A arte faz parte da minha vida desde a adolescência como educador, produtor cultural, restaurador e artista visual”, relatou o artista plástico.

Marcelo contou ainda que os maiores desafios foram suas conquistas. “As conquistas burlam nossos desafios”, destacou. O artista, que transita por diferentes linguagens dentro do universo das artes visuais, faz desenhos, gravuras, pinturas em tela, esculturas e entre outras expressões. “Tudo começou ainda na fase entre infância e adolescência, quando eu morava no bairro de Nazaré e convivia com vários artistas”, afirmou.

Para o artista, a exposição é apresentada como um recorte dos seus 40 anos de trajetória. “O objetivo é fazer um percurso de seis obras por década: anos oitenta, anos noventa, anos dois mil e obras de sua produção atual”, declarou.

Marcelo Lobato é artista plástico, arte-educador, produtor cultural e restaurador. O artista acumula um vasto currículo nas artes plásticas com participação em diversas exposições individuais e coletivas, com prêmios no salão Arte Pará, salão de Artes da Marinha, salão Nacional de Artes de Itajaí/SC e prêmio Branco de Melo da Fundação Cultural do Pará.

O artista trabalha com arte-educação, voltada principalmente para o ensino do desenho, pintura e gravura para jovens e adultos, em seu espaço no bairro do Marco: o Ateliê da 25 e na Fundação Curro Velho. Desenvolve há seis no bairro do Marco, o Ateliê Livre que é um projeto que aproxima a comunidade da arte, com ocupação de parte do canteiro central da avenida Rômulo Maiorana, projeto que promove troca de experiência entre profissionais da arte, estudantes e interessados, através de oficinas de desenho, pintura, colagem, fotografia, cerâmica, contação de história, performance, atrações teatrais e musicais.

Agende-se

Exposição “Marcelo Lobato: 40 anos batendo na cor”

Data: 26/03 até 26/04

Hora: 19h30 (abertura da exposição)

Local: Centro Cultural da Justiça Eleitoral do Pará (R. João Diogo, 254 - Campina)