Exposição Faces da Amazônia mostra máscaras feitas com folhas secas 

A artista Maria José Batista abre a Exposição “Faces da Amazônia” composta por peças feitas sob inspiração de máscaras africanas. A mostra é resultado do processo da pesquisa sobre produção das máscaras a partir de folhas secas. Os objetos expressam muitas vezes situações cotidianas. A exposição “Faces da Amazônia” estará aberta para visitação até o dia 3 de abril com entrada franca na Casa do Artista, localizada na rua Padre Júlio Maria, nº 163, no bairro Cruzeiro, em Icoaraci.

Os trabalhos de Maria José retratam o povo amazônico, reunindo as etnias que estão na gênese da formação do homem e da mulher amazônida. A mostra tem, além da série que dá nome à exposição, obras que remetem à floresta e aos rios que circundam Belém, e à região, como forma de celebração pela natureza tão próxima. A ideia surgiu como uma instalação, mas outras obras foram surgindo compondo a exposição. “Todos os trabalhos têm autonomia, mas dialogam entre eles quando juntos”, explica a artista.

Maria José Batista foi selecionada pelo edital da Fundação Cultural do Pará (FCP) 2023 e iniciou a pesquisa experimentando um novo material, aplicando massas e colas até chegar à impermeabilização que permite a utilização de pintura nas folhas sem perder as características naturais.

A artista já foi uma das 10 mulheres ganhadoras do Prêmio Arte Tomie Ohtake 2022 (SP) entre aproximadamente duas mil candidatas inscritas. Paraense, filha do pintor Espandeal Batista, e começou a atuar no campo artístico em 1997 depois de fazer oficinas no Curro Velho com Mestre Nato (1952-2014).

A ideia das máscaras de folhas ocorreu entre flores e plantas sob um caramanchão, quando a artista, em primeira visita a São Paulo, em novembro de 2022, participava de uma exposição no Instituto Tomie Ohtake. Na capital paulista, ela conheceu alguns parques e se emocionou com muitas áreas verdes preservadas. Ela lembrou da infância e dos quintais das avós, cheios de flores, uma memória forte até hoje.

O contato breve deixou marcas profundas. Ao voltar a Belém, ela passou a olhar o intenso verde do bairro onde mora. As folhas caídas da castanhola (Terminalia catappa) chamaram a atenção, pelo tamanho e textura. Desta forma surgiu a pesquisa que viria a se transformar na exposição Faces da Amazônia.

O curador do projeto e expógrafo da mostra, o artista Werne Oliveira, diz ser perceptível como ela mantém a identidade que a fez conhecida nas artes visuais. “Essa característica é reforçada e aprofundada por novos elementos e novos suportes como os estandartes e obras apresentadas em forma de móbile”, afirma.

Serviço: Exposição Faces da Amazônia

Exposição de Maria José Batista

Visitação até 3 de abril de 2024

Na Casa do Artista localizada na Rua Padre Júlio Maria, 163, Cruzeiro. Icoaraci.

Entrada franca.