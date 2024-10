Cantora Majur dá spoiler de sua nova música 'Tudo Maré'; saiba mais

Apesar do aniversário de 29 anos da cantora Majur ter sido no último dia 21, os presenteados foram os fãs com o spoiler de sua nova música de trabalho na noite da última quarta-feira, 23. “Tudo Maré” é o nome da nova música de Majur que está com o lançamento marcado para o próximo dia 31. Em seguida, no dia 1 de novembro, será lançado o clipe. O trecho instrumental do single foi publicado pela própria cantora em seu Instagram.

Os fãs da cantora ficaram eufóricos e se expressaram por meio de comentários. “Já estou ansioso, vem com tudo Majur!”, escreveu um seguidor. “Vem grandona”, comentou outro. “Estamos prontos”, afirmou um fã. Artistas como Pabllo Vittar, Thais Carla e Kenya Sade também comentaram na publicação da cantora em tom de carinho.

Em outra publicação feita por Majur, ela comentou brevemente sobre a nova música e convidou a todos para fazerem o pré-save da faixa. “É uma música que vai nos levar a um mergulho profundo dentro de nós para encontrar as respostas que estão contidas. É um assunto que a gente já fala, mas que precisamos de forças para mergulhar. Então, vamos mergulhar comigo?” anunciou a artista, sem dar mais detalhes.

“Tudo Maré” teve seu clipe gravado na Zona Sul do Rio de Janeiro, na comunidade do Vidigal, e chamou a atenção de admiradores da artista. Em fotos que circulam nas redes sociais, Majur foi tietada e se emocionou ao falar com alguns fãs sobre o novo lançamento.