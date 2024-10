‘Comigo Ninguém Pode’: novo clipe de Azuliteral é lançado nesta quinta-feira (24)

O clipe da música “Comigo Ninguém Pode”, de Azuliteral, chega nesta quinta-feira (24). A canção é parte do álbum “Fluxa”, lançado em 2024. “Comigo Ninguém Pode”, escrita em 2022, é inspirada em obras de Bianca Conde Leão e Virginia Woolf.

VEJA MAIS

Após ler o conto escrito por Bianca, que leva o mesmo nome da música, Azuliteral sentiu a necessidade de expressar seus sentimentos por meio das palavras. “É uma canção sobre acreditar que temos forças para prosseguir, enfrentar desafios e assumir nossa missão nesse mundo”, diz a artista. Azuliteral conta que a obra nasceu da reflexão sobre produzir arte no Norte do Brasil.

“Um Teto Todo Seu”, de Virginia Woolf, também foi um impulso. O livro, publicado em 1929, é baseado em palestras da autora e aborda questões feministas. “Tanto a canção, quanto o clipe buscam lembrar que a resiliência através da Arte e a conquista de um espaço seguro, são condições mínimas para pensar o fortalecimento e a perpetuação de uma tradição literária/artística de autoria feminina”, fala Azuliteral.

"Comigo Ninguém Pode", de Azuliteral, é lançado nesta quinta-feira (24) (Stela Abreu)

A música “Comigo Ninguém Pode” contém um ritmo dançante. Ao embalo da guitarrada, Azuliteral exprime a alegria e a beleza de ser mulher — especialmente ser mulher nortista. “Pode o cachorro latir, pode a porta bater, mas comigo ninguém pode”, declara o refrão da canção.

Cenas e objetos do clipe foram pensados detalhadamente pela artista. O número da casa, por exemplo, é o seis, pois simboliza união, equilíbrio e procura por harmonia. “A chave remete ao segredo que precisamos conhecer para abrir as portas da nossa jornada, e esse segredo para mim é buscar o autoconhecimento a fim de manter nossa essência genuína e ir em busca do que acreditamos merecer”, explica Azuliteral. A cantora também fala de outros elementos, como o disco, que representa a ligação da família com a música; o livro, que denota a literatura como fonte inspiradora; e a folha de papel, na qual a artista reúne frases, símbolos e objetos de um mapa conceitual feito em 2022.

O clipe de “Comigo Ninguém Pode” fica disponível nesta quinta-feira (24), a partir das 12h, no canal no YouTube de Azuliteral. Para ser receber a notificação quando for publicado, clique no vídeo abaixo.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor de OLiberal.com)