Em novos rumos sonoros, cantor Rasec lança o single 'Menina, Tu'

A pesquisa musical empreendida pelo cantor e compositor paraense Rasec começa a dar bons frutos para o público que aprecia letras diretas e arranjos envolvendo vertentes da música brasileira. E o nome do fruto é "Menina, Tu", single que acaba de chegar às plataformas musicais de streaming, com todo um clima de romance para quem está na estrada, na pista, e, como diz a canção, se arrepia.

Há tempos, Rasec flerta com uma sonoridade mais leve, influenciada por ritmos nacionais, e, então, "Menina, Tu" chega para refletir a maturidade musical do cantor e apresenta uma fusão de brasilidade moderna com experimentalismo. Como diz o próprio artista, a música é "clean, leve e ao mesmo tempo swingada", incorporando influências que vão desde a Música Popular Paraense (MPP) até elementos do rock e do groove característico da música brasileira. "Eu queria uma canção que fosse leve, mas com ardência. Uma mistura do que eu sempre fiz com algo novo", explica.

Cantor Rasec: experimentações sonoras no prepardo do novo álbum (Foto: Aryanne Almeida)

Álbum

"Menina, Tu" marca o começo de um novo álbum de estúdio de Rasec, já em fase de gravação. A faixa abre o projeto e foi gravada com a atuação de Emmanuel Pena, Anthony Epifânio e Dionisio Fares, que formam a banda base, além de Marcelo Cardoso e Luan Santos, nos metais. A percussão ficou por conta de Loba Rodrigues, enquanto Arthur Jatene foi o responsável pela produção. Toda a gravação ocorreu no estúdio da Perau Produções, em um ambiente colaborativo e afetuoso, algo que Rasec considera essencial no processo criativo.

O clipe da canção, lançado logo após a estreia do single, foi realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo. Rasec reconhece a importância desse apoio: "Esse incentivo foi incrível. Ele me permitiu levar o trabalho a outro nível e lançar o clipe com a qualidade que eu sempre sonhei", destaca.

Inspirado pelo amor em suas mais diversas formas, Rasec busca transmitir em 'Menina, Tu' uma mensagem acolhedora e atemporal. A canção fala sobre um amor que persiste, se renova e ultrapassa momentos de dor e alegria — um amor puro, tranquilo e forte. "Espero que as pessoas se conectem com a música e que ela reverbere em momentos especiais de suas vidas", afirma o cantor.

Entre as referências musicais para esse novo trabalho figura o cantor e compositor carioca Jorge Ben Jor. Rasec revela que a energia positiva e a conexão emocional que sente ao ouvir Jorge Ben foram fundamentais para a criação de "Menina, Tu". "É uma música que me anima e me traz para a vida. Quero que as pessoas sintam essa potência quando ouvirem minha canção", diz.

Rasec iniciou sua carreira com um EP intimista, dois singles e um álbum mais robusto com banda. Agora, com "Menina, Tu”, ele se encontra em uma fase de experimentação e renovação. O artista descreve este novo projeto como uma fusão de suas influências e experiências, o que ele chama de seu “Brasil musical possível”.

O cantor espera que "Menina, Tu" ofereça ao público não apenas uma experiência musical, mas também uma conexão emocional profunda. A nova canção tem tudo para consolidar a carreira de Rasec como uma das vozes mais promissoras da música paraense e brasileira.