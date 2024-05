Madonna é processada por fã que se disse 'forçado' a assistir cenas sexuais em show

Madonna está sendo processada na Justiça norte-americana por um homem que afirma ter sido exposto a cenas sensuais sem ter sido alertado durante a The Celebration Tour.



O autor do processo alega ter sido forçado a assistir "mulheres seminuas simulando atos sexuais" no palco e que a apresentação tinha teor pornográfico.

A ação também reclama do atraso de mais de uma hora para ser iniciada - uma característica tradicional de Madonna, também repetida no Brasil - e ar-condicionado quebrado durante uma apresentação da artista nos Estados Unidos. Para aliviar o calor, ela teria mandado a plateia tirar a roupa.



O fã Justen Lipeles reivindica na Justiça o ressarcimento do valor do ingresso.



A última apresentação da turnê de Madonna aconteceu na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no início de maio. Por aqui, a artista também incomodou algumas pessoas.



Em Brasília, parlamentares aprovaram uma moção de repúdio à apresentação por ferir "valores tradicionais" da família brasileira. Por aqui, a iniciativa dos deputados não tem implicações judiciais contra Madonna.