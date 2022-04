Lula fala de 'BOTS' em votação no 'BBB 22': 'Que brincadeira é essa?'

Está circulando nas redes sociais um vídeo de Lula, candidato à presidência do Brasil, no qual ele fala sobre um suposto esquema de "BOTS", ou robôs, na votação do "Big Brother Brasil 22". Segundo o político, haveria diversos robôs operando para determinado participante ganhar a competição do reality.

"Eu não acompanho o 'Big Brother', mas eu estava ouvindo conversa no carro. Tem um cara que é mais abastado lá, me parece, tem mais dinheiro, e ele montou uma fábrica de computadores para mandar mensagem para votar nele. Então, enquanto um cara que não tem que pegar alguém que tenha telefone para ligar (votar), o cara tem uma fábrica! Que estupidez é essa? Que brincadeira é essa?", afirma o ex-presidente.

Não ficou claro quem era a pessoa a que Lula se referia, mas a questão é que nesta terça-feira, 26, é a grande final do reality show da Rede Globo. Estão na disputa pelo prêmio: Arthur Aguiar, Paulo André e Douglas Silva.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)