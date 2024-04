Ludmilla no Coachella: Veja o horário e onde assistir o show neste domingo (14/04)

Um dos festivais norte-americanos mais conhecidos no mundo, o Coachella inicia nesta sexta-feira (12/04), às 20h (horário de Brasília), na Califórnia, nos Estados Unidos. Entre as principais atrações, Ludmilla se apresenta no domingo (14/04), às 18h50 (de Brasília) e promete honrar o funk carioca na abertura do palco ‘Coachella Stage’, onde Doja Cat, J Balvin, Bebe Rexha, Carin Leon e YG Marley se apresentam.

Como de costume, os fãs que não estão lá poderão assistir aos shows em transmissão gratuita no YouTube. A plataforma vai disponibilizar um esquema de multitelas para que o espectador consiga acompanhar mais de um show simultaneamente.

VEJA MAIS

Onde assistir ao Coachella 2024?

Todas as apresentações estarão disponíveis no canal oficial do Coachella, no YouTube. De acordo com o Hollywood Reporter, os bastidores dos shows serão exibidos no YouTube Shorts.

Confira o line-up do Coachella 2024

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)