Xamã, Maria Gadú, Bruno Gagliasso e Alessandra Negrini estarão na Semana dos Povos Indígenas no Pará

Entre os dias 18 e 21 de abril acontece a “Semana dos Povos Indígenas”, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia e na Usina da Paz, com o tema “Pará é Território Indígena”. Promovendo encontros, fortalecendo laços e valorizando a ancestralidade, o evento tem como objetivo garantir direitos fundamentais, preservar e valorizar os modos de vida dos povos originários e destacar a sua importância em questões importantes para o planeta inteiro.

Durante os quatro dias, vão ocorrer debates, serviços e feiras de economia criativa indígena.

Durante a “Semana dos Povos Indígenas”, artistas indígenas receberão destaques da cultura brasileira com uma programação especial. Para as apresentações musicais, estão confirmados: Fafá de Belém, Gaby Amarantos, Dona Onete, Xamã, Viviane Batidão, Maria Gadú, Felipe Cordeiro, Jeff Moraes, Grandão Vaqueiro, Zaynara e Naieme.

Um dos pontos altos do evento ocorre no dia 21, com um ato cultural que celebra o Dia dos Povos Indígenas promovendo encontros, fortalecendo laços e valorizando a ancestralidade. A “Caminhada pelo Clima em Defesa da Terra”, inicia às 10h.Com concentração na Escadinha do Cais do Porto, na Avenida Presidente Vargas. O trajeto, que terá participação do Batalhão da Estrela do Arraial do Pavulagem.

Artistas indígenas como Suraras do Tapajós, Owerá, Eric Terena, Gean Pankaruru, Thaline Karajá e Forró Garotos Apyãwa farão shows representando seus povos pela causa.

Além das atrações musicais, estarão presentes nos atos os atores Bruno Gagliasso, Kleber Toledo, Alessandra Negrini, Bruno Gissoni e Yanna Lavigne. Eles estarão na caminhada que antecede os shows e também participam de outros momentos da programação.

Será uma caminhada de conscientização que apoia, em clima de paz e harmonia, a valorização da cultura dos povos originários, a preservação da sociobiodiversidade e os diálogos interculturais como ferramenta para a construção de um futuro melhor para a Terra.

Com o fim da caminhada terá uma festa intercultural de música ao vivo, com shows de artistas indígenas e outros destaques da música nacional no “Palco Encantaria”.

A “Semana dos Povos Indígenas” tem a presença confirmada de mais de 440 indígenas. O evento é realizado pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado dos Povos Indígenas (SEPI).

A programação também marca o primeiro ano da Secretaria de Estado de Povos Indígenas do Pará, instituída em abril de 2023 com o objetivo de articular e ampliar as políticas públicas para os povos indígenas no estado. A pasta é liderada por Puyr Tembé, ex-presidente da Federação dos Povos Indígenas do Pará (FEPIPA) e co-fundadora da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade (Anmiga).

A primeira secretária dos Povos Indígenas do Pará, Puyr Tembé, vê o ato como um chamado. “Agora é o momento que a Terra chama, para que a gente possa construir um futuro melhor. A ideia é somar artistas, indígenas, a comunidade em geral e a sociedade belemense. Que venham se somar conosco nesse ato, que é um grande cortejo cultural, uma grande caminhada de chamada dos povos indígenas”, diz.

Agende-se:

“CAMINHADA PELO CLIMA EM DEFESA DA TERRA”

Data: sábado, 21 de abril

Concentração: 9h

Início da Caminhada: 10h

Local: Complexo Feliz Lusitânia (em direção à Praça Dom Pedro II)

Destino: Palco Encantaria

“PALCO ENCANTARIA”

Data: 21 de abril

Local: Praça Dom Pedro II

Entrada: franca

Horário das apresentações (de 13h até 21h30):

13h- Apresentação Arraial da Pavulagem

14h- Dj Pedrita

14h40- Abertura do Palco e Boas Vindas

15h- Forró dos Garotos Apyãwa: Grandão Vaqueiro e Viviane Batidão

16h- Gean Pankararu: Naeime e Karina Buhr

17h- Owera: Xamã

18h- Ato político cultural

18h30- Thaliny Maxim Karajá: Zainara e Fafa de Belem

19h30- Eric Terena: Russo Passapusso e Jeff

20h30- Suraras do Tapajós: Gaby Amarantos, Felipe Cordeiro e Dona Onete

PROGRAMAÇÃO COMPLETA DA “SEMANA DOS POVOS INDÍGENAS”

18/04 (Quinta-feira) - Hangar Centro de Convenções & Feiras da Amazônia

09h às 17h - Seminário Gestão Socioambiental e Mudanças Climáticas: Governança, Proteção e Sustentabilidade das Terras Indígenas do Pará.

19/04 (Sexta-feira) - Hangar Centro de Convenções & Feiras da Amazônia

09h - Abertura da Feira de Artes dos Povos Indígenas;

Abertura da Mostra Cultural: Soberania Alimentar e Sabores nos Territórios Indígenas do Pará.

14h - Projeto Originários (Justiça Eleitoral)

Lançamento do Guia Eleitoral em Línguas Indígenas;

Audiência Pública: Direitos Políticos dos Povos Indígenas.

17h - Abertura oficial da Semana dos Povos Indígenas com entregas de serviços:

Anúncio da construção de escolas indígenas;

Lançamento do Curso Reflorestar Mentes (EGPA);

Anúncio do edital para a pesquisa sobre a população indígena do Pará.

20/04 (Sábado) - Usina da Paz do Icuí-Guajará

08h - Ação de Cidadania:

Emissão de RG / CPF / 2ª via de Certidão;

Cadastro da Agricultura Familiar (CAF);

Cadastro e emissão da Carteira Nacional do Artesanato Brasileiro;

Oferta CNH Pai D'égua;

Enxoval / Cestas Básicas / Programa Sua Casa.

Atendimento Itinerante do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Atividades culturais e esportivas (intercâmbio entre os povos):

Torneio esportivo;

Apresentações culturais.

Serviços de Saúde e Cuidados: Atendimento Médico, Odontológico e Psicológico; Testes rápidos; Vacinação; Triagem de enfermagem; Auriculoterapia; Cuidado e beleza pessoal.

Rodas de Conversa: Saúde Mental dos Povos Indígenas (UFPA); Prevenção a violência contra a mulher indígena (SEGUP).

Atividades de qualificação: Oficina de empreendedorismo para mulheres indígenas.

20/04 (Sábado) - Hangar Centro de Convenções & Feiras da Amazônia

10h - Recepção com Artistas.

15h - Diálogo com Artistas: Qual o papel da arte em defesa dos Territórios Indígenas?

17h - Encontro dos povos indígenas: Reflorestando mentes e demarcando o estado em defesa da vida.

19h - Mostra da Beleza Indígena Ancestral.

21/04 (Domingo)

09h - Concentração para Caminhada.

Escadinha do Cais do Porto (Av. Pres. Vargas)

10h - Início da Caminhada pelo Clima em Defesa da Terra - Rumo à COP 30 em direção ao Complexo Feliz Lusitânia

13h - Palco Encantaria na Praça Dom Pedro II com Atos de Celebração em alusão ao Dia dos Povos Indígenas;

Apresentações culturais com participação de artistas indígenas e aliados da causa indígena.