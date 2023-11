Ludmilla canta hino nacional no Prêmio Multishow 2023 depois de erro no GP de Interlagos

Após ser acusada de não saber a letra do hino nacional, Ludmilla surpreendeu o público do Prêmio Multishow, na noite desta terça-feira, 7, e entoou o cântico, emocionando a plateia, formada por nomes importantes da música brasileira, como Caetano Veloso.

VEJA MAIS

A atitude da artista provocou comentários nas redes sociais, tanto de apoio quanto de crítica. “Com tempo para treinar é fácil”, disse um internauta. “Legal, agora manda para milhares de pessoas que estavam assistindo o GP”, disse outra pessoa. “Quando precisava cantar direitinho não cantou”, disse ainda outro internauta.

Para os fãs, a performance foi digna de elogios e admiração. "Ludmilla meteu o Hino Nacional. Meu Deus, é a mulher", disse uma pessoa em uma rede social. "E quando a Ludmilla lançar o Hino versão pagode?”, escreveu outro. "Não acredito que a Ludmilla começou a cantar o Hino Nacional no Prêmio Multishow", afirmou outro internauta.

Ludmilla, além da “resposta” para as pessoas que disseram que ela não sabia cantar o hino, foi premiada nas categorias Show do Ano e Voz do Ano.