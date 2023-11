Ludmilla esquece o hino nacional durante apresentação no GP de Fórmula 1 e internet não perdoa

A cantora Ludmilla foi convidada para interpretar o Hino Nacional Brasileiro no início do GP do Brasil de Fórmula 1 ocorrido em Interlagos no último domingo (05), mas durante a apresentação "esqueceu" parte da letra. A situação viralizou nas redes sociais com as imagens compartilhadas em tom de piada.

No vídeo da performance, a artista aparece iniciando o hino, mas logo a voz da cantora fica inaudível, permanecendo apenas o som do violão.

VEJA MAIS

Cantora se posiciona

Após as acusações, Ludmilla comentou no Instagram sobre o caso. “Gente, foi emocionante. Vocês viram? O [Lewis] Hamilton entrou pra falar comigo! Foi muito f*da! Só teve uma falha no som no início. Mas, enfim, a gente tirou de letra e arrasou. Foi top! Obrigada a todo mundo que mandou mensagem e torceu. Foi lindo!”, se referindo a uma possível falha técnica no som.

Internet não perdoa

Mesmo com as justificativas, usuários das redes sociais não se convenceram com o posicionamento da cantora, que recebeu várias críticas. "Vergonha mundial", comentou um perfil. "Passou vergonha", afirmou outro usuário.

Outros perfis também se posicionaram sobre a falha na apresentação:

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires