Ludmilla é deixada de fora do time de intérpretes da Beija-Flor após 'crise' com Netinho

A cantora Ludmilla está fora do time de intérpretes da Beija-Flor no Carnaval de 2024. A informação foi divulgada, inicialmente, pelo colunista Lucas Pasin, após desentendimento com Neguinho. No entanto, a agregação esclareceu que a decisão foi tomada devido a compromissos profissionais do artista.

A escola divulgou uma nota explicando a situação: "A Beija-Flor de Nilópolis informa que a cantora Ludmilla não fará parte do tempo de intérpretes da escola no Carnaval de 2024. A decisão foi tomada por ambas as partes devido a outros compromissos profissionais que a artista terá durante o mesmo período de preparação para o desfile."

A nota também agradeceu a parceria com Neguinho da Beija-Flor, que continua liderando o carro de som da escola. A Beija-Flor expressou desejo de sucesso nos projetos futuros de Ludmilla e deixou as portas abertas para sua participação em eventos futuros, seja na quadra, na comunidade ou no Sambódromo.

Um vídeo em homenagem a artista foi compartilhado nas redes sociais.

No Carnaval de 2024, a Beija-Flor apresentará o enredo "Um delírio de Carnaval em Maceió de Rás Gonguila". A escola será a segunda a desfilar no domingo de Carnaval, em 11 de fevereiro.