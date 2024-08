Ludmilla cancela show no Dia Brasil do Rock in Rio: 'Estou arrasada'

A cantora Ludmilla anunciou em suas redes sociais nesta quarta-feira (7) que não poderá mais participar do Dia Brasil do Rock in Rio, marcado para 21 de setembro. No entanto, a artista confirmou seu show no Palco Mundo no dia 13 de setembro.

Ludmilla explicou que questões logísticas a impedem de se apresentar nas duas datas. "Tenho trabalhado para ajustar minha agenda e equilibrar os meus compromissos. Para o Rock in Rio, meu show no Palco Mundo, dia 13 de setembro, está confirmado e podem esperar um momento especial e a altura dos 40 anos do festival", escreveu Ludmilla.

A cantora lamentou profundamente o cancelamento da segunda apresentação: "Por questões logísticas, não vou poder me apresentar no dia 21 de setembro, no show do Pop do Dia Brasil. É um enorme quebra-cabeças e estou arrasada por não poder participar".

Line-up atualizado

Apesar da ausência de Ludmilla, que era headliner, o Dia Brasil ainda acontecerá. Nomes como Lulu Santos, Chitãozinho e Xororó, Ana Castela e muitos outros já estão confirmados para a apresentação.

O line-up do show foi atualizado e agora conta com Duda Beat, Gloria Groove, Ivete Sangalo, Jão, Luísa Sonza e Lulu Santos.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editora web de OLiberal.com)