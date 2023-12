Lucinnha Bastos, Mahrco Monteiro e Nilson Chaves retomam o projeto ‘Trilogia’ com show em Belém

Amizade, música e cumplicidade! Assim se forma a “Trilogia”, projeto musical da Amazônia que conta com Lucinnha Bastos, Mahrco Monteiro e Nilson Chaves. E após uma pausa durante a pandemia, o trio se prepara para um novo show especial na próxima quinta-feira, 21, a partir das 20h no Teatro do SESI. Com o lançamento de uma nova canção e com a leveza e o humor de sempre, os artistas prometem encantar o público em uma noite dançante e emocionante.

Nilson Chaves, Lucinha Bastos e Mahrco Monteiro formam o show Trilogia (Thiago Gomes / O Liberal)

Segundo a cantora paraense, Lucinnha Bastos, o show é o início de muitos planos para o próximo ano. “Nós paramos com a questão da pandemia, levamos aquele susto com nosso amigo Nilson Chaves, algo pesado para nós, mas com a graça de Deus, deu tudo certo”. A cantora relembrou o momento em que o cantor ficou na UTI devido a covid-19 e a com a incerteza se poderia voltar a cantar. “É emocionante voltar aos palcos após tantas coisas que aconteceram, somos uma família E a primeira vez que vi meu amigo (Nilson) cantando maravilhosamente bem após a covid-19 foi emocionante!”, disparou a cantora.

VEJA MAIS

Para a cantora, a missão do artista é transformar vidas. “Quantas pessoas já nos pararam e nos agradeceram por nós termos contribuídos para alegria delas, para curar a alma, então essa é a nossa missão com a ‘Trilogia’”, declarou. Lucinnha destacou ainda que a amizade entre os três artistas é o que deixa tudo ainda mais especial. “Temos muitas coisas em comum e nos respeitamos muito, não só como pessoas, mas como artistas. Então o melhor é que a gente consegue interagir o show inteiro uns com os outros, é um bate-bola, cantamos juntos e nos divertimos muito”.

Cantora Lucinha Bastos (Divulgação)

Para Nilson Chaves, é fácil trabalhar com a voz da Lucinnha Bastos. “A Lucinnha foi a idealizadora dessa nossa ‘Trilogia’, tudo nasceu a partir dela”, declarou o artista. Nilson ressaltou que uma das coisas mais importantes do projeto é poder transformar as leituras das músicas paraenses, não só do Pará, mas do Norte como um todo, da Amazônia. “São homenagens a artistas representantes do seu povo assim como nós somos, levando sempre alegria e arte para o público”, afirmou.

Nilson Chaves (Carlos Borges/ Divulgação)

Retorno da Trilogia

Os artistas que se uniram em 2002 e colecionam sucessos, trazem nesse novo espetáculo canções de compositores expressivos da Amazônia, fortalecendo o cenário musical do Norte brasileiro e promovendo uma interação cultural na região. Além de uma grande novidade: o lançamento da música “Tambor”, novo sucesso de Mahrco Monteiro. Segundo o cantor, a admiração entre os três sempre foi recíproca. “Nós sempre nos admiramos muito, já dividimos palcos algumas vezes juntos e sempre foi mágico. Nós temos um grande senso de humor, isso dá muito certo. É leve!”, declarou. Mahrco declarou ainda “que muito além do encontro das nossas personalidades artísticas individuais, temos a nossa amizade. A ‘Trilogia’ é uma soma, não existe estrela aqui, é um astral que não tem igual”.

Mahrco Monteiro (Divulgação)

Lucinnha Bastos ressaltou ainda que a ideia do projeto também é levar história e memorias para o público. “A gente leva a história, a gente busca que as pessoas cultivem memórias da nossa identidade, tenham orgulho do nosso povo. Isso faz toda diferença. Precisamos dar valor ao que nós temos”. A artista reforçou ainda gratidão por todas as pessoas que fazem parte e apoiam o projeto. “Nós temos muita gratidão a todos que nos acompanham nesse projeto, nossos produtores, músicos, diretores, a imprensa que sempre nos dá muita força”.

O trio afirmou que para esse show, o público pode esperar a tradicional emoção da “Trilogia”, com clássicos da música paraense e o lançamento da música ‘Tambor’, de Mahrco Monteiro. Nilson Chaves definiu a música como uma reverência para o momento em que os olhares estão voltados para a Amazônia. “O Marquinhos conseguiu captar legal isso e transformar isso em uma autoestima para o povo amazônida”. Lucinnha completou ainda que a expectativa maior nem é do público, é deles. “Porque estávamos com muita saudade desse calor humano, de poder revê-los, ‘Trilogia’ é isso, interagir com o público, é dançar e emocionar”, concluiu a artista.

Quem são Nilson Chaves, Lucinnha Bastos e Mahrco Monteiro

Nilson Chaves é natural de Belém do Pará onde começou sua carreira participando de festivais de música e compondo para grupos de teatro locais. Ficou conhecido através da canção "Sabor Açaí". Sendo um dos cantores paraenses mais conceituados no mercado internacional.

Lucinnha Bastos é paraense, natural também de Belém do Pará. A artista é cantora, violonista e compositora brasileira. Filha de Luciano Bastos, fundador da Banda Sayonara, ela foi a melhor intérprete de festivais no Pará e em Minas Gerais.

Mahrco Monteiro é carioca do bairro de Jacarepaguá, passou a morar em Belém do Pará aos dois anos de idade. Nascido em família de músicos, sua mãe era cantora, um tio era saxofonista, outro, violoncelista, e seu tio-bisavô, maestro. Um dos maiores nomes da música paraense.

Agende-se

Show “Trilogia” com Lucinnha Bastos, Mahrco Monteiro e Nilson Chaves

Data: 21/12

Hora: 20h

Local: Teatro do SESI