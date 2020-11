Nilson Chaves apresenta nova melhora clínica, segundo boletim da Sespa

O cantor paraense Nilson Chaves apresentou melhora clínica nesta segunda-feira (16). A informação foi divulgada na tarde de hoje pela Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) por meio do Twitter. O cantor está desde o dia 10 deste mês na Santa Casa de Misericórdia do Pará.

A Sespa informa também que o paciente apresentou melhora clínica. — Sespa Pará (@SespaPara) November 16, 2020

Nilson Chaves está internado por conta de complicações da covid-19 desde o dia 4 de novembro. Inicialmente, ficou em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital de Campanha em Belém, e no dia 10 deste mês foi transferido para o hospital público.

A Sespa, por meio da Santa Casa de Misericórdia do Pará informa que, nesta segunda-feira (16), o cantor Nilson Chaves continua internado na Unidade de Tratamento Intensivo, sendo acompanhado pela equipe de saúde do hospital e recebendo todos os cuidados disponíveis na unidade. — Sespa Pará (@SespaPara) November 16, 2020

Histórico - O cantor e compositor vinha tendo quadro de tosse e febre há dez dias e, nesta data (04/11), foi submetido a tomografia que atestou uma inflamação no pulmão, quando foi internado. Na época, Nilson disse a O Liberal em entrevista que, a princípio, a equipe médica quer mantê-lo internado pelo período de três dias. "Não é grave. A única coisa que está me incomodando é a inflamação no pulmão", contou o artista.

O músico tem histórico de problemas no coração. Em 2017, ele sofreu um infarto e foi submetido a procedimento para a colocação de um stent.