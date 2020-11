Cantor paraense Nilson Chaves confirma resultado positivo para covid-19

No final desta sexta-feira (06), o cantor e compositor paraense Nilson Chaves gravou um vídeo bastante emocionando, confirmando o resultado positivo para covid-19. O cantor deu entrada no hospital de campanha de atendimento a pacientes da Covid-19, que funciona no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém, na última quarta-feira (04). Ele vinha tendo quadro de tosse e febre e, nesta data, foi submetido a tomografia que atestou uma inflamação no pulmão.

Nilson gravou o vídeo para deixar claro que já está em tratamento há cinco dias e que está evoluindo bem. Ele manda abraços e agradece às orações de todos os seus fãs e amigos.

Veja: