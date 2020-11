Nilson Chaves é internado com pulmão inflamado

Nilson Chaves deu entrada no hospital de campanha de atendimento a pacientes da Covid-19 que funciona no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém, nesta quarta-feira, 4. O cantor e compositor vinha tendo quadro de tosse e febre há dez dias e, nesta data, foi submetido a tomografia que atestou uma inflamação no pulmão.

Nilson disse a O Liberal que, a princípio, a equipe médica quer mantê-lo internado pelo período de três dias. "Não é grave. A única coisa que está me incomodando é a inflamação no pulmão", contou o artista.

Nilson confirmou que pegou o novo coronavírus, mas ele ainda está realizando exames para atestar a doença.

O músico tem histórico de problemas no coração. Em 2017, ele sofreu um infarto e foi submetido a procedimento para a colocação de um stent.

Com a internação, Nilson Chaves adiou o lançamento do novo EP, "O Silêncio do Infinito", com músicas inéditas, que estava previsto para esta quinta-feira, 5, com a realização de uma live com transmissão pelo Facebook.

Por hora, a expectativa do cantor é que consiga realizar o lançamento na quinta-feira seguinte, 12 de novembro.