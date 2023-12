Luccas Neto vai participar do BBB 24? Veja

Estamos a menos de um mês da estreia do BBB 24 e não faltam palpites sobre quais famosos participarão desta edição. Finalmente chegamos àquela fase em que qualquer barulho nas redes sociais se transforma em um grande burburinho.

No início desta semana, o nome de Luccas Neto causou alvoroço na lista de possíveis participantes do reality. Isso se deve ao fato de que o astro do YouTube tem um público infantil significativo.

Até agora, a resposta para essa pergunta é: não. Algumas páginas nas redes sociais divulgaram a entrada de Luccas Neto no BBB 24 e atribuíram a fonte ao jornalista Leo Dias. No entanto, o próprio contratado do SBT negou que a informação tenha partido dele ou de suas fontes.

VEJA MAIS

A notícia também veio acompanhada de outra “fake news”, a de que a Globo pagou uma multa milionária para o SBT, pois Luccas Neto acabou de assinar com o canal de Silvio Santos. O rei das crianças no YouTube terá algumas de suas atrações exibidas nas manhãs de sábado no canal.

Após a notícia ganhar força nas redes, Felipe Neto, irmão de Luccas, também desmentiu que o youtuber esteja de malas prontas para o BBB 24. Mesmo assim, algumas pessoas consideram Luccas apenas como cotado e não como confirmado para a próxima temporada.