Lucas Lima confirma identidade de loira, mas nega romance: 'Colega'

Lucas Lima confirmou a identidade da mulher fotografada com ele na Praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O músico afirmou que estava na companhia de Julia Martins, produtora do "Caldeirão do Mion", mas negou qualquer romance com a moça.

"Não estou namorando. É a Júlia, minha colega de trampo. A gente foi à praia", contou o ex-marido de Sandy na saída de um hotel no Rio, antes de embarcar para São Paulo.

Julia Martins é produtora do "Caldeirão do Mion", programa que o ex-marido de Sandy gravou ontem. A moça também é jornalista, carioca, praiana e fotógrafa. Julia cursa mestrado em TV e Cinema e cria conteúdo para marcas.

Ao ser questionado sobre a intimidade relatada pela banhista que flagrou o momento, Lucas rebateu: "Se eu quisesse esconder alguma coisa, não faria na praia, no Rio de Janeiro", disse ao portal Léo Dias.