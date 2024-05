Lucas Buda se manifesta após gravidez de ex-affair: 'tema muito sensível'

Após receber a notícia da possibilidade de se tornar pai, o Ex-BBB 24 Lucas Henrique, conhecido como Buda, optou por se pronunciar sobre o caso.

O professor de educação física disse à revista 'Quem' que o tema da paternidade é de grande sensibilidade para ele e mostrou estar disposto a realizar teste de DNA para saber se é ou não genitor da criança. No entanto, ele disse já saber o resultado.

“É um tema muito sensível e que eu sempre pautei por não ter conhecido o meu pai. Essa notícia me deixa bastante chateado porque não tem chances do filho ser meu. De toda forma, eu estou disponível para fazer o teste de DNA assim que possível para confirmar isso por meios legais”, declarou Buda sobre a gravidez de Nina Capelly, sua ex-affair, que é cantora e prima de MC Binn, amigo com quem viveu.

Affair por 1 dia

A relação entre Nina Capelly e Lucas Buda não vigou e durou apenas um dia. Isso porque, menos de 24h depois de confirmar publicamente o affair, a prima de MC Binn utilizou as redes sociais para detonar o ex-BBB e dar razão à ex do brother, Camila Moura, que era casada com ele e se separou após a web apontar traição dele com Giovanna Pitel.

“Hoje eu não acordei muito bem, não estou bem ainda (…) queria falar o quanto nós mulheres somos bobas, né? Por acreditar em papinho de homem. Até ontem era amor pra lá, amor para cá, estou mandando minha agenda, vamos se encontrar, to com saudade…”, esbravejou.

Na sequência, Nina explicou o que ocorreu e ainda torceu que a pílula do dia seguinte - utilizada após o ato sexual para impedir uma gravidez antes de começar. “Agora simplesmente ele parou de me responder porque eu postei um vídeo desejando boa sorte pra ele. Razão tinha a Camila, né”, completou. Nina. No entanto, a prima de Mc Binn excluiu o vídeo após a repercussão entre seus seguidores.

Após Nina, Buda surgiu com uma nova affair, em um famoso bar de São Paulo.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de oliberal.com)