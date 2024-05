Prima de MC Binn descobre gravidez após affair com Lucas Buda: 'Tenho 70% de certeza de que é dele'

Nina Capelly, prima de MC Binn, revelou que descobriu recentemente que está esperando um bebê. A cantora de funk, que viveu um romance recente com o ex-BBB Lucas Buda, revelou em entrevista à Quem que há uma grande possibilidade de o ex-participante do BBB 24 ser o pai da criança.

“Tenho 70% de certeza de que é dele. Fiquei só com ele até agora, e assumi [um relacionamento] com minha empresária, não tem como eu engravidar dela”, declarou Nina.

Vale lembrar, que atualmente namora a empresária Ketlin Hernandes.

“Um pouco antes de eu conhecer o Buda, terminei um relacionamento de 4 anos, mas quando fiquei com o Buda, não estava mais com ninguém”, garantiu.

Ela ainda disse que tentou contato com o ex-BBB, porém, não obteve retorno: “Estou um pouco chorona. Tentei entrar em contato com o Lucas. Ele não quis falar comigo. Queria falar com ele diretamente, mandei um áudio para ele explicando tudo. Estou bem sensível”.

Nina Capelly revelou que ela e Buda tiveram relações sexuais quatro vezes e em nenhuma delas eles usaram preservativo.