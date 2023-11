Lore Improta é submetida a procedimento cirúrgico nos pés; saiba o motivo

A dançarina Lore Improta anunciou nas redes sociais que foi submetida a um procedimento cirúrgico nos pés para a melhoria dos Neuromas de Morton que surgem quando o calçado não permite que os pés fiquem em posição natural, desencadeando essa condição.

“Ontem passei por mais um procedimento cirúrgico dos meus Neuromas de Morton e alguns outros probleminhas nos pés, mas graças a Deus a recuperação é tranquila!”, escreveu Lore.

A artista ainda agradeceu os médicos pelo cuidado e as mensagens dos fãs e de amigos. “Passando para falar que tá tudo bem e agradecer todas as mensagens de carinho de vocês! Gratidão também a todos os meus médicos, enfermeiros e toda equipe que está cuidando de mim”, acrescentou.

A esposa de Léo Santana garantiu que estará totalmente recuperada para o carnaval. “Carnaval tá chegando e eu vou sambar até o último segundo”, concluiu.

O que é Neuromas de Morton?

Os Neuromas de Morton é um aumento do tamanho do sistema nervoso em algumas regiões dos pés que causam dor e sensibilidade na região. A condição pode ser consequência do uso de sapatos de salto ou de bico fino.