Lore Improta sofre acidente com o carro ao sair para comprar açaí: 'Foi tanto sangue'

Lore Improta sofreu um acidente no carro e precisou ser encaminhada ao hospital, para levar pontos no rosto. A dançarina contou que estava no carro e deixou escapar a porta ao fechar, o que acabou atingindo a sua testa, próximo a sobrancelha.

No veículo, Lore estava com a filha Liz.

“Eu quase desmaiei e sigo me tremendo", escreveu ela ao descrever o momento de tensão. "Eu fui fechar a porta do carro, a quina foi na minha testa. Sangue para todo o lado, sangue para todo mundo, sangue para todos nós. Eu quase caio dura no chão. Graças a Deus uma pessoa que trabalha comigo me salvou e estancou o sangue, fez curativo e me deu sal", disse ela, ao gravar stories no seu perfil no Instagram.

A dançarina precisou levar alguns pontos na testa, ela explicou o porquê, ainda no hospital em tom bem-humorado: "Isso aconteceu para contar história, porque antes dos 30 isso não tinha acontecido. Em lugar nenhum, eu tinha tomado ponto".

"Eu tentando me convencer que não ia doer. Eu nunca tomei ponto", acrescenta.

Lore ainda explicou detalhadamente o ocorrido: "Está tudo bem, foi só a quina da porta do meu carro que bateu. Gente, mas foi tanto sangue, porque a região da nossa cabeça tem muito vazinho né. Mas foi muito sangue, estou com a saia cheia de sangue."

"Eu estava saindo para comprar um açaí, e estava muita chuva em Salvador na hora. E aí a pessoa que trabalha comigo estava segurando a sombrinha que é preta, e a porta do meu carro é preta. Eu achei que era a sombrinha, e, na verdade, era a quina da porta do meu carro, e foi aí que 'paaaa' na minha testa", finaliza