Tierry participa de gravação de DVD após acidente de carro

O cantor Tierry participou da gravação do DVD do também cantor Léo Pires, na madrugada desta terça-feira, 20, em São Paulo (SP). É a primeira aparição de Tierry, após o acidente de carro no final de semana. "Essencial na Casa Bossa" teve a participação de Naiara Azevedo, além da dupla Icaro & Gilmar. Outros artistas estiveram presentes na gravação.

O DVD foi gravado no Shopping Cidade Jardim em São Paulo e vários famosos se reuniram na locação, entre eles: Emily Araújo, Deborah Albuquerque e o Marido Bruno Salomao. Também Nathan Camargo, filho do cantor Luciano com sua esposa Izabella, Amanda Françozo, Mc Zaac, Antônio Rafaski, Marcelo Zagrandi e Rodrigo Mila e o cantor D'Black.

O cantor Tierry sofreu um acidente no final de semana. O carro saiu da pista e capotou. Na segund-feira, 19, o artista relatou o ocorrido. "Eu fui dirigindo o carro do meu amigo, que foi lá para o hotel para poder ir para o show comigo. E o carro faltou freio na curva e eu não consegui frear o carro. Mas tinha uma ribanceira, e o carro passou, e capotou", disse.

