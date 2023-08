Longe da turnê dos 30 anos do É o Tchan, Débora Brasil prega em culto: 'Eu era suja de pecado'

Longe dos shows em comemoração aos 30 anos do É o Tchan, Débora Brasil, a primeira morena do grupo, participou recentemente do "Culto da família" em uma igreja evangélica em São Paulo, onde deu seu testemunho de vida com Deus e falou dos tempos, segundo ela, de "pecado", quando atuava como dançarina ao lado de Carla Perez e Jacaré.

Substituída por Scheila Carvalho em 1997, Débora, de 52 anos, hoje é cristã e missionária, e atua levando a palavra de Deus pelo país.

"Eu não sabia que eu ia poder desfrutar dessa presença tão maravilhosa, que é a presença do Senhor. Que traz para perto de nós pessoas do coração Dele e que afastam pessoas que querem destruir a nossa vida. O senhor olhou para mim, mesmo errada, pecadora, suja do pecado, ali, subindo e descendo e, às vezes, as pessoas vinham e me entregavam o folheto e diziam: 'Débora, Deus tem um plano para sua vida'. E eu estava com a vida destruída emocionalmente", disse.

