Liam Hemsworth como Geralt: primeira imagem oficial do ator em ‘The Witcher’ é divulgada; confira

Liam Hemsworth substitui Henry Cavill na quarta temporada de “The Witcher”. A primeira imagem oficial do ator como Geralt foi divulgada nessa quarta-feira, 22, pelo Entertainment Weekly. Confira abaixo.

Liam Hemsworth como Geralt, em "The Witcher" (Reprodução / EW)

A Netflix, plataforma de streaming da série, também compartilhou um trecho do personagem na nova temporada. “A jornada continua. Aqui está a primeira olhada em Liam Hemsworth como Geralt de Rivia em The Witcher”, escreveu.

Ainda não há previsão de lançamento da continuação do seriado na plataforma. A Netflix confirmou que a quinta temporada será a conclusão do enredo. Outras novidades no elenco, além de Liam Hemsworth, são Laurence Fishburne, Sharlto Copley, James Purefoy e Danny Woodburn.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)