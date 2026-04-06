Lewis Hamilton assume romance com Kim Kardashian em publicação nas redes sociais

O piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton chamou atenção nas redes sociais ao assumir o relacionamento com a empresária e influenciadora Kim Kardashian de forma inusitada. O anúncio aconteceu por meio de um vídeo publicado nesta segunda-feira (6).

Na gravação, Hamilton aparece dirigindo uma Ferrari e realizando manobras de drift em um estacionamento em Tóquio, no Japão. Ao longo do vídeo, uma pessoa aparece no banco do passageiro, mas a identidade só é revelada nos momentos finais.

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Ao fim do vídeo, Kim Kardashian surge como a acompanhante do piloto e reage à experiência: “Isso foi insano”, diz a socialite.

A publicação rapidamente repercutiu entre os seguidores, que comentaram sobre a forma inusitada de assumir o relacionamento. “Um final inesperado”, escreveu uma internauta. “Essa é para quem diz que eu não te assumo”, brincou outra.

Os boatos sobre um possível romance entre Hamilton e Kim Kardashian começaram há cerca de dois meses. Na ocasião, o jornal britânico The Sun informou que os dois teriam passado um fim de semana juntos no Reino Unido.

Além disso, o piloto e a socialite também foram vistos juntos durante o Super Bowl, o que aumentou as especulações sobre o relacionamento.

Até então, nenhum dos dois havia confirmado publicamente o envolvimento.