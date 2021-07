Nicole Bahls faz dancinha com tom de indireta nas redes sociais

Nicole Bahls usou as redes sociais, nesta quinta-feira (29) e compartilhar um vídeo desses com dancinha. Seguidores entenderam como indireta para o ex Marcelo Bimbi.

Com fundo musical de "Chama pelo apelido", de MC das Mulher e DJ Enzo Único, ela tirou onda da situação. No refrão do funk a frase "Vai vai malvadão, Ele é bandido, b-b-bandido, b-b-bandido, b-b-bandido". O que a web viu como uma clara referência ao ex de Nicole, que ainda brincou, ao colocar chifres nela mesma.