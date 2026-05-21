Coluna do Estadão: Presidente do Democracia Cristã decide expulsar Aldo Rebelo

O presidente do nanico Democracia Cristã (DC), João Caldas, afirmou ontem que o ex-ministro Aldo Rebelo, que foi pré-candidato a presidente do partido, será expulso da legenda por unanimidade. "Não merecia outra atitude. Passou de todos os limites", disse o dirigente à Coluna. Caldas e Aldo Rebelo vinham travando uma disputa desde que o presidente do partido anunciou que trocaria o candidato ao Palácio do Planalto pelo ex-ministro do STF Joaquim Barbosa. A decisão irritou Rebelo, que reagiu, em entrevista à Coluna, afirmando que Barbosa era "nome clandestino" para a disputa à Presidência e que a decisão de João Caldas tinha a ver com um temor de sua família ser atingida pelo caso do Banco Master em Alagoas, reduto eleitoral do presidente do partido.

BALELA. Rebelo afirmou não acreditar em uma eventual candidatura de Joaquim Barbosa, que em 2018 se filiou ao PSB para concorrer, mas desistiu da disputa. "É uma campanha clandestina, sem que o pretenso candidato tenha se manifestado."

QUEM?. O ex-ministro de governos do PT, agora próximo do bolsonarismo, diz que mantém a candidatura e que a decisão "não atinge sua honra". Rebelo tem menos de 1% em levantamentos recentes, mas, segundo ele, o brasileiro está mais preocupado "com a convocação do Neymar" do que com pesquisas.

PANOS QUENTES. Ao longo do dia de ontem, após as falas de Rebelo à Coluna, o ex-deputado Cândido Vaccarezza, presidente do diretório paulista do DC, tentou agir como bombeiro entre o ex-ministro e João Caldas, ao afirmar que queria "baixar a bola de todos". "Vamos abaixar as armas e deixar a política no comando."

APELO. Cerca de 520 mil pessoas pediram ao Ministério da Fazenda a autoexclusão de sites de bets nos primeiros cinco meses de funcionamento da plataforma, uma média de 144 solicitações por hora. O motivo mais frequente, citado por 40% dos usuários, é a "perda de controle sobre o jogo - saúde mental". Sete em cada dez autoexclusões foram requisitadas sem prazo para terminar.

ADVERTÊNCIA. Uma bancada de deputados e senadores, do PSOL ao PL, apresentou um projeto de lei que define todas as casas de apostas esportivas como "produtos de risco à saúde pública", o que dá poder regulatório também ao Ministério da Saúde.

ROLETA. A proposta prevê a regulação do "design viciante" das casas de apostas e limites ao algoritmo das bets, especialmente em conteúdos destinados a pessoas de baixa renda. A publicidade também ficaria proibida.

SAÚDE. Pelo menos 30 mil brasileiros já formalizaram a intenção de doar órgãos após a morte nos dois primeiros anos da ferramenta Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos (Aedo). A manifestação é gratuita e pode ser feita digitalmente em qualquer um dos 8,3 mil cartórios de notas do País. Os dados constam de um levantamento do Colégio Notarial do Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, há cerca de 48 mil pessoas aguardando por um transplante no Brasil. No ano passado, o Sistema Único de Saúde somou 31 mil transplantes, o recorde da série histórica e um crescimento de 21% em relação a 2022.

PRONTO, FALEI!

Ciro Nogueira Presidente nacional do PP

"Flávio Bolsonaro tem que ser investigado, como estou sendo. Se for inocente, que seja reconhecida a sua inocência. Se for culpado, tem que pagar exemplarmente."

CLICK

Kassio Nunes Marques Presidente do TSE

Recebeu um grupo de estudantes de Direito ontem durante a sessão plenária da Corte, na primeira semana após tomar posse na presidência do tribunal.

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto, interino, e Leticia Fernandes)