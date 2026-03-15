F1: Hamilton celebra seu 1º pódio na Ferrari: 'Uma das corridas mais divertidas que já fiz' O heptacampeão mundial terminou na terceira colocação e teve um ótimo desempenho no fim de semana em Xangai Estadão Conteúdo 15.03.26 9h17 Lewis Hamilton, da Ferrari (Instagram @lewishamilton) O britânico Lewis Hamilton conquistou neste domingo no GP da China seu primeiro pódio em um corrida principal desde que chegou à Ferrari. O heptacampeão mundial terminou na terceira colocação e teve um ótimo desempenho no fim de semana em Xangai, cenário da única subida de Hamilton ao pódio em 2025, após a vitória na Sprint. "Foi uma das corridas mais divertidas que já fiz em muito tempo. Talvez a melhor de todas, principalmente porque os carros estão do jeito que estão este ano", afirmou Hamilton, que travou uma acirrada disputa com Charles Leclerc, companheiro de Ferrari. "E aquela batalha com o Charles no final foi incrível. Uma ótima disputa roda a roda, muito justa e exatamente o que queremos." Após terminar em terceiro lugar na corrida Sprint no sábado e largar na terceira posição neste domingo, Hamilton assumiu a liderança do GP após ultrapassar Kimi Antonelli, que saiu da pole position, por fora. Ele perdeu a posição na volta seguinte e passou a se preocupar com Leclerc, com quem travou uma batalha frenética durante toda a corrida, com vários momentos roda a roda. "Houve um momento em que nos tocamos, mas foi sutil, então está tudo bem. Preciso agradecer imensamente a todos na Ferrari, a todos em Maranello, por nos colocarem nesta posição", afirmou Hamilton levou a melhor na disputa interna, terminando atrás apenas de Antonelli e George Russell, da Mercedes. "Não é exatamente onde queremos estar. Queremos estar na frente, onde esses caras (Mercedes) estão, mas temos uma ótima plataforma para trabalhar e precisamos, literalmente, acelerar ao máximo", completou ele, que elogiou Antonelli, contratado pela Mercedes para substituí-lo. "Tenho que dar os meus parabéns ao Kimi. Estou muito, muito feliz por você, amigo, e é uma honra poder compartilhar este momento com ele", disse. "Ele tomou o meu lugar nesta grande equipe, então parabéns à Mercedes. Estão realmente se destacando, e temos muito trabalho para acompanhá-los." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP da China Lewis Hamilton Ferrari COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL O clube criado em uma mesa de bar está na Copa do Brasil em 2027; conheça o Capitão Poço O Capitão Poço conquistou a Copa Grão-Pará e se garantiu na Copa do Brasil de 2027 com apenas oito anos de fundação 15.03.26 10h00 Casal de torcedores dá vida à Águia Guerreira e leva paixão pela Tuna Luso aos estádios Fernando e Elza mostra como mascote do clube se tornou símbolo de amor, voluntariado e identidade da torcida tunante 15.03.26 9h00 FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 mais esportes Deiveson Figueiredo enfrenta chinês na luta principal do UFC Macau Paraense tenta se recuperar da derrota que sofreu na última luta para voltar a ter chances de disputar o cinturão do peso-galo 13.03.26 10h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (15/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Premier League, Campeonato Italiano e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 15.03.26 7h00 fórmula 1 Antonelli vence pela 1ª vez na F1 da China, Hamilton volta ao pódio e Bortoleto não larga O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, não chegou a largar. O carro apresentou problemas mecânicos antes mesmo da volta de apresentação, forçando o abandono ainda no grid 15.03.26 8h27 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 Denílson Neves, ex-São Paulo e Arsenal, tem prisão decretada pela Justiça do Rio 14.03.26 22h12