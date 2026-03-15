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F1: Hamilton celebra seu 1º pódio na Ferrari: 'Uma das corridas mais divertidas que já fiz'

O heptacampeão mundial terminou na terceira colocação e teve um ótimo desempenho no fim de semana em Xangai

Estadão Conteúdo
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Lewis Hamilton, da Ferrari (Instagram @lewishamilton)

O britânico Lewis Hamilton conquistou neste domingo no GP da China seu primeiro pódio em um corrida principal desde que chegou à Ferrari. O heptacampeão mundial terminou na terceira colocação e teve um ótimo desempenho no fim de semana em Xangai, cenário da única subida de Hamilton ao pódio em 2025, após a vitória na Sprint.

"Foi uma das corridas mais divertidas que já fiz em muito tempo. Talvez a melhor de todas, principalmente porque os carros estão do jeito que estão este ano", afirmou Hamilton, que travou uma acirrada disputa com Charles Leclerc, companheiro de Ferrari. "E aquela batalha com o Charles no final foi incrível. Uma ótima disputa roda a roda, muito justa e exatamente o que queremos."

Após terminar em terceiro lugar na corrida Sprint no sábado e largar na terceira posição neste domingo, Hamilton assumiu a liderança do GP após ultrapassar Kimi Antonelli, que saiu da pole position, por fora. Ele perdeu a posição na volta seguinte e passou a se preocupar com Leclerc, com quem travou uma batalha frenética durante toda a corrida, com vários momentos roda a roda.

"Houve um momento em que nos tocamos, mas foi sutil, então está tudo bem. Preciso agradecer imensamente a todos na Ferrari, a todos em Maranello, por nos colocarem nesta posição", afirmou Hamilton levou a melhor na disputa interna, terminando atrás apenas de Antonelli e George Russell, da Mercedes.

"Não é exatamente onde queremos estar. Queremos estar na frente, onde esses caras (Mercedes) estão, mas temos uma ótima plataforma para trabalhar e precisamos, literalmente, acelerar ao máximo", completou ele, que elogiou Antonelli, contratado pela Mercedes para substituí-lo.

"Tenho que dar os meus parabéns ao Kimi. Estou muito, muito feliz por você, amigo, e é uma honra poder compartilhar este momento com ele", disse. "Ele tomou o meu lugar nesta grande equipe, então parabéns à Mercedes. Estão realmente se destacando, e temos muito trabalho para acompanhá-los."

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