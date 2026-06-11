Levantamento dos Mastros marca abertura dos Arrastões do Pavulagem 2026

A chegada dos Mastros de São João pelas águas da Baía do Guajará marcará nesta quinta-feira (11) a abertura da quadra junina do Instituto Arraial do Pavulagem e o início da temporada dos Arrastões 2026, em Belém. O ato antecede o primeiro cortejo do ano, programado para domingo (14).

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O público será recebido pela Roda Cantada, grupo musical que acompanha as ações do projeto, na Escadinha da Estação das Docas. A concentração está prevista para as 17h.

Às 18h, ocorre a chegada do Cortejo Fluvial dos Mastros de São João pela Baía do Guajará. A embarcação traz os mastros de São João Menino, os bois Pavulagem e Malhadinho, integrantes do grupo de carimbó Sancari e uma comitiva formada por cerca de 300 pessoas do instituto, além de representantes de Cachoeira do Arari, no Marajó.

Os mastros ocupam papel central na abertura do período junino do Pavulagem. Durante o percurso, os participantes costumam amarrar fitas coloridas aos troncos em gestos associados a agradecimentos, pedidos e manifestações de fé. A preparação dos mastros segue conhecimentos transmitidos entre gerações e preservados por comunidades ligadas à tradição.

Por volta das 18h15, terá início o cortejo terrestre. Mais de 1.200 integrantes do Batalhão da Estrela, grupo de brincantes que participa dos Arrastões, conduzirão os mastros pelas ruas do centro da cidade até a Praça Waldemar Henrique. No local será realizado o Levantamento dos Mastros, cerimônia que marca oficialmente o início da temporada dos cortejos. Após o arrastão de abertura, os demais cortejos ocorrerão nos dias 21 e 28 de junho e 5 de julho.

Co-fundador do Arraial do Pavulagem, Ronaldo Silva (Thiago Gomes / O Liberal)

Segundo o músico e cofundador do Arraial do Pavulagem, Ronaldo Silva, a tradição dos mastros possui origens antigas e foi incorporando diferentes significados ao longo da história.

“Ela chega com a colonização e já vem com a bandeira de São João no alto, mas isso não era assim anteriormente”, explica.

De acordo com Ronaldo, uma das interpretações sobre a origem do mastro está relacionada às primeiras comunidades agrícolas, que erguiam estruturas em direção ao céu como forma de agradecer e pedir proteção para as colheitas. Com o passar do tempo, elementos religiosos e culturais foram sendo incorporados à prática.

“O processo histórico acaba misturando tudo isso. Aquilo que inicialmente era uma oferenda relacionada à colheita foi incorporando outros significados até chegar à forma como conhecemos hoje”, afirma.

O músico destaca que a tradição praticada pelo Arraial do Pavulagem dialoga com referências culturais de diferentes regiões. Entre elas estão os mastros de Cachoeira do Arari, no Marajó, os festejos de Bragança e manifestações populares presentes no Maranhão.

Para o cofundador, o levantamento dos mastros representa um momento de encontro coletivo que antecede a ocupação das ruas pelos Arrastões.

“Levantar os mastros é um gesto que reúne muitas dimensões da nossa cultura. É um momento de encontro, de renovação dos compromissos com a tradição e de preparação para tudo o que vamos viver nos Arrastões”, destaca Ronaldo.

A noite segue com show gratuito do Arraial do Pavulagem, a partir das 20h, na Praça Waldemar Henrique. O repertório reúne canções conhecidas do grupo e músicas do EP Bandeira de Guarnição, lançado neste ano e inspirado nos temas que conduzem os Arrastões de 2026.

Ronaldo afirma que a música está entre os elementos que estruturam a manifestação cultural e contribuem para a formação dos participantes. Segundo ele, o instituto atua como um espaço de transmissão de conhecimentos ligados à cultura popular por meio da música, dos cortejos e das atividades realizadas ao longo do ano.

“Somos uma escola sem paredes. A música, os instrumentos, os cortejos e os encontros permitem que as pessoas conheçam e compartilhem diferentes manifestações da cultura brasileira”, diz.

SERVIÇO:

Data: 11 de junho (quinta-feira)

Concentração do público

Horário: a partir das 17h

Local: Escadinha da Estação das Docas

Chegada do Cortejo Fluvial

Horário: cerca de 18h

Local: Escadinha da Estação das Docas

Cortejo dos Mastros de São João

Horário: cerca de 18h15

Percurso: Escadinha da Estação das Docas até a Praça Waldemar Henrique

Levantamento dos Mastros

Horário: cerca de 18h30

Local: Praça Waldemar Henrique

Show do Arraial do Pavulagem

Horário: 20h

Local: Praça Waldemar Henrique

Entrada gratuita.