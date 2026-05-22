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Arraial do Pavulagem celebra tradições em programação especial no Boulevard da Gastronomia

Evento “Guardiães da Tradição” marca encerramento das oficinas e início dos ensaios do Batalhão da Estrela

O Liberal
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Segundo Júnior Soares, do Arraial do Pavulagem, a proposta reforça o compromisso do projeto com a memória afetiva e as referências culturais da região (Tereza Maciel)

O evento "Guardiães da Tradição – Oralidades e Música com Arraial do Pavulagem" celebra a cultura popular paraense neste sábado, 23, no Boulevard da Gastronomia, em Belém. A programação gratuita, que inclui música, oralidade e atividades formativas, marca a conclusão das oficinas preparatórias para os Arrastões do Pavulagem 2026 e a transição para os ensaios do Batalhão da Estrela.

Com o tema “Bandeira de Guarnição”, os Arrastões do Pavulagem 2026 destacam a preservação das tradições culturais amazônicas por meio de diferentes linguagens artísticas. Segundo Júnior Soares, do Arraial do Pavulagem, a proposta reforça o compromisso do projeto com a memória afetiva e as referências culturais da região. A criação e produção são do Instituto Arraial do Pavulagem, com apresentação da Lei Semear, Fundação Cultural do Pará (FCP) e Governo do Pará, além de patrocínio da Equatorial Energia e apoio de instituições públicas e privadas.

Atividades para crianças e conscientização

A programação tem início às 17h30 com atividades do projeto "Arraial Desde Gitinho", voltado à formação cultural e cidadã de crianças, em alinhamento aos princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A abertura contará com uma ação da campanha Maio Laranja, conduzida pelo grupo "Faça Bonito", formado por acadêmicos de Serviço Social, que utilizará recursos lúdicos para abordar temas de conscientização e proteção infantil.

Na sequência, o público poderá acompanhar o espetáculo "O Boizinho Respeitoso", criado pelo Coletivo Ultramundanos em parceria com o projeto Tecido Cultural. A montagem utiliza personagens do universo do boi-bumbá para dialogar com crianças sobre respeito às diferenças, combate ao bullying e convivência pacífica, valorizando elementos da cultura amazônica e do linguajar paraense.

A partir das 18h, haverá uma atividade criativa de confecção de bois e cavalinhos produzidos com materiais recicláveis, inspirados em brinquedos populares. Cerca de 60 peças serão disponibilizadas para customização pelas crianças participantes.

Encontro de saberes e roda de conversa musical

Às 18h30, a programação recebe a Comissão de Foliões do Glorioso São Sebastião, de Cachoeira do Arari, no Marajó. O encontro é focado na troca de saberes, oralidades e manifestações de devoção popular preservadas pelas comunidades marajoaras.

Já às 19h, os músicos e compositores Júnior Soares e Ronaldo Silva, cofundadores do Arraial do Pavulagem, participam de uma roda de conversa. Eles estarão ao lado do músico e pesquisador Allan Carvalho para debater as matrizes musicais regionais, processos criativos e referências culturais presentes no universo do grupo.

Arraial do Pavulagem encerra a noite com novo EP

Encerrando a noite, às 20h, o Arraial do Pavulagem sobe ao palco acompanhado de convidados. Esta será sua primeira apresentação após o lançamento do EP “Bandeira de Guarnição”, disponibilizado nas plataformas digitais no último dia 14 de maio. O trabalho musical dialoga diretamente com o conceito que orienta as ações do grupo e inspira os cortejos que serão realizados nos dias 14, 21 e 28 de junho, além de 5 de julho, pelas ruas de Belém.

Os ensaios do Batalhão da Estrela, abertos ao público, começam no dia 24 de maio. Cerca de 500 novos brincantes participaram das oficinas realizadas ao longo de maio e agora integram o grupo. O batalhão é formado por aproximadamente 1.200 participantes, entre veteranos e iniciantes, que dão vida aos tradicionais Arrastões do Pavulagem durante a quadra junina.

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“Guardiães da Tradição”

Arraial do Pavulagem
Cultura
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