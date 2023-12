Letícia e Juliano Cazarré revelam nome do sexto bebê e vontade de ter mais filhos

Letícia Cazarré, estilista e esposa do ator Juliano Cazarré, usou o perfil no Instagram nesta segunda-feira, 04, para responder perguntas dos internautas. Grávida do sexto bebê com o artista, a bióloga revelou detalhes da gestação, nome do bebê e se o casal pretende ter mais filhos.

Os dois já são pais de Vicente, de 11 anos, Inácio, de 10, Gaspar, de 3, Maria Madalena, de 2, e Maria Guilhermina, de 1. No bate-papo, ela contou que o filho vai se chamar Estêvão, e deve nascer no dia 1° de março.

Letícia também falou sobre a vontade do casal de sair do Brasil e se mudar para os Estados Unidos, mas a situação é delicada, devido à cardiopatia congênita rara da caçula, Guilhermina.

“Gostaria de viver em um estado tranquilo dos EUA, perto da minha amiga [...] Mas a verdade é que com a Guilhermina nós temos que nos manter com os pés bem no chão e deixar os sonhos para o lugar dos sonhos”, disse ela

Enquanto ao desejo de ter mais filhos, Letícia disse que, se tiver que acontecer, não rejeitará mais uma criança. “Os filhos que vamos ter não estão e não deveriam estar sob o controle da nossa vontade e nosso 'pensamento'. Um filho é uma pessoa criada e desejada por Deus, e confiada a nós, pais. Não é simplesmente rejeitar. Quando você entende isso e entende também que o casamento, o matrimônio, é uma promessa nossa para Deus e de Deus para nós, você percebe que Ele é quem vai decidir quantos filhos vocês terão", acrescentou.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)