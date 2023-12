Neymar recebe medalha de 'imbrochável' de Jair Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro fez uma visita a Neymar Jr, na mansão do atleta, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, na semana passada e levou um presente inusitado para o jogador, que se recupera de uma lesão no joelho esquerdo.

Bolsonaro afirmou a aliados, durante reunião de seu partido na última semana, ter presenteado Neymar com uma medalha que tem distribuído a aliados e apoiadores. A medalha traz três palavras já usadas pelo ex-presidente durante o mandato: “imbrochável, imorrível e incomível”. A informação é da Folha de São Paulo.

Vale destacar que o jogador apoiou Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2022. O craque chegou a participar de transmissão ao vivo junto a outros famosos que declararam voto no ex-presidente. "Nosso eterno Neymar Jr, estamos torcendo para sua pronta recuperação e para que rapidamente volte aos gramados mostrando o craque que sempre foi. Um forte abraço e fique com Deus", disse Bolsonaro após o jogador sofrer a lesão durante um jogo do Brasil.