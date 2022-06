Leo Dias aceita convite para participar de 'A Fazenda'

Com a proximidade da estreia da nova edição de 'A Fazenda', alguns nomes já aparecem como cotados para participar do reality show e um deles é colunista Leo Dias. No passado, o jornalista já declarou o quanto gostaria de ser confinado no programa. Mas a possibilidade se tornou ainda mais real durante a participação de Leo no 'O Programa de Todos os Programas', no YouTube.

Em um bate-papo com os apresentadores, Leo Dias foi relembrado sobre seu desejo de participar do reality da Record, e uma surpresa veio à tona. A dupla de apresentadores, Flávio Ricco e Dani Bavoso, chamou o vídeo de Rodrigo Carelli, diretor do programa, que já havia participado do mesmo programa, afirmando que o colunista está mais do que convidado. “Na verdade, é o nosso sonho de consumo. Se o Leo [Dias] topar, tá lá.”, disse o diretor.

Flávio Ricco então disse: “Quero ver se você vai amarelar! Leo, quero ver, hein?”. Leo então deu risada e contou um segredo do que viveu quando encaminhou vídeo para Carelli.

“Eu cometi um erro grave no meu vídeo, que eu fiz na beira da piscina. E ele disse: 'Você não pode ostentar quando você vai mandar um vídeo pra Fazenda. Tem que mostrar que você está disposto a tudo para sair da pindaíba'", revelou.

Dani Bavoso então começou a falar: "Já temos um confirmado pra esta edição”, sendo rebatida por Leo Dias: “Eu acho que nesta edição, ainda não. Mas é sério mesmo, não descarto, não", disse ele.

Sobre o comportamento dentro do confinamento, o jornalista disse que tem medo do que pode acontecer no momento que ele falar demais: "Eu me garanto no meu comportamento interpessoal. Sou uma pessoa, hoje em dia, controlada. Acho que sou. O problema é se eu começar a contar histórias. Porque chega um assunto e eu começo: 'você sabe que...', e aí, eu acho que vai causar problemas em várias emissoras.”, disse ele.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)