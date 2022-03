A Fazenda: quando começa a temporada 2022 na TV

O reality “A Fazenda” já está com data marcada para começar. A 14ª temporada do programa, que tem sido um grande sucesso na Tv, já está com os preparativos em ação e deverá ir ao ar no segundo semestre de 2022. Enquanto isso, a produção do programa está correndo para acertar todos os detalhes. Confira quando começa a temporada 2022 de “A Fazenda”:

Quando começa "A Fazenda 2022" na TV?

Está previsto que a nova temporada de A Fazenda começe no segundo semestre de 2022, mais especificamente em setembro. Essa data se assemelha às outras edições do reality, que também duram cerca de 90 dias - três meses - e vão de setembro a dezembro. Porem, a Record TV ainda não confirmou a grade de estreia.

Quem vai apresentar A Fazenda 2022?

O comando do programa em 2022 continuará com Adriane Galisteu. Após acertar por mais um ano com a Record Tv, a apresentadora permanecerá à frente do reality.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)