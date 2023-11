Leandro Karnal faz aparição pública rara com o marido, o cantor Vitor Fadul

O filósofo e escritor Leandro Karnal, de 60 anos de idade, fez uma aparição pública rara com o marido, o cantor Vitor Fadul, de 27 anos. O casal esteve na primeira fila do desfile da DePedro, na São Paulo Fashion Week (SPFW), no Shopping Iguatemi, na última quarta-feira, 8.

Leandro e Vitor estão juntos há quatro anos e estavam acompanhados de Gabriela Prioli, com quem também posou para fotos. O trio foi conferir o desfile de Thiago Mansur, marido da jornalista, que 'babou' pelo amado. "Vou fazer o que eu já faço em casa, que é apreciar essa beleza maravilhosa, mas vestindo um trabalho manual brasileira repleto de sustentabilidade", brincou.