Leandro Karnal, colunista de O Liberal, divulga marido pela primeira vez na web; conheça Vitor Fadul

Prodessor e colunista de O Liberal, Leandro Karnal, sempre foi discreto com sua vida pessoas. Mas nesta sexta-feira (6), ele resolveu expor para seus seguidores a relação que já tem de quatro anos com o cantor pop Vitor Fadul. Na postagem, Karnal ainda fez uma declaração para o marido.

"Florença, dia da epifania. Entro na segunda semana da viagem de férias com meu marido, @vitorfadul. O amor é um dom e uma conquista. Entramos no quarto ano de vida em comum", as primeiras frases de Karnal.

Na sequência, ele fala sobre a questão da exposição da vida pessoal. "Nunca achei que vida pessoal fosse muito relevante para terceiros… Porém, parece haver um momento em que não declarar pode parecer concordância com preconceitos. Sou uma pessoa feliz! O amor é parte disso.", acrescenta.

Fadul tem 27 anos. É um cantor pop nascido em Itanhaém, no litoral de São Paulo. No ano passado, ele lançou o single "Além das Palavras". Ouça: