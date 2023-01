Leandro Karnal recebe críticas após assumir romance com cantor

O professor e historiador Leandro Karnal, de 59 anos, tem entrado em debate com seguidores que criticam o fato de ele ter assumido um relacionamento com o cantor Vitor Fadul, de 27 anos, mais jovem do que ele 32 anos. Karnal, que é ateu assumido, tem recebido muitas críticas com base em conceitos religiosos depois de publicar, nesta sexta-feira (6), uma foto com Fadul, tratando-o como “meu marido”. As informações são do Portal O Tempo.

VEJA MAIS

Karnal tem respondido aos seguidores que citam passagens da Bíblia para condenar a homossexualidade com outros trechos do Livro Sagrado. Apesar disso, o palestrante também recebido muitas palavras de apoio, de famosos e de anônimos.

Para uma seguidora que disse que ele precisava de uma “linda mulher” ao seu lado e não de um “guri” com idade para “ser filho” dele, o professor respondeu que ela deveria cuidar da própria vida.

Leandro Karnal é gaúcho, historiador, filósofo e professor, e se tornou famoso por falar de maneira didática sobre temas complexos. Ao lado de outros intelectuais, como Luiz Felipe Pondé e Mário Sérgio Cortella, é um dos palestrantes e pensadores mais requisitados do País na atualidade.