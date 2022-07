Lázaro Ramos se emociona na Bienal do Livro e recebe carinho dos fãs

O ator, diretor e escritor Lázaro Ramos participou nesta segunda-feira, 4, da 26ª Bienal Internacional do Livro, no Expo Center Norte, em São Paulo. Na feira, que é conhecida como um dos maiores eventos Literários da América Latina, "Lazinho", como gosta de ser chamado pelos fãs, foi recebido calorosamente pelos que o aguardavam no evento e se emocionou no bate-papo na Arena Cultural.

Lázaro é autor de vários livros infantis. Entre as temáticas frequentes, estão a conscientização de assuntos como o racismo, abuso sexual, entre outros.

Ao compartilhar a sua história de vida e desejo de mudança do futuro por meio da literatura, o ator se emocionou. De acordo com o site AgNews, que estava no local do evento, as falas do artista foram direcionadas sobre o futuro do país em época de eleições. Conscientizar as crianças desde agora para ter um futuro melhor.

O artista recebeu alguns presentes dos fãs, entre eles, cartas, um quadro e ilustrações.

Em sua conta oficial do Instagram, Lázaro Ramos compartilhou uma postagem falando que gosta de encontrar os fãs pessoalmente e nos stories é possível ainda acompanhar - por 24h - os registros do artista na Bienal, confira: