Menina de 5 anos entra para o Guinness como a mais jovem do mundo a publicar um livro

A pequena Bella J. Dark, de 5 anos, entrou para o livro dos recordes, o famoso Guinness World Record, como a mais jovem do mundo a publicar um livro. A garotinha vendeu mais de mil cópias do "The Lost Cat", que não só escreveu como também ilustrou.

Bella é de Wymouth, na Inglaterra, e recebeu o email que a oficializava como a pessoa mais jovem do mundo a publicar um livro no dia 15 de junho. "Estamos emocionados em informar que sua candidatura para pessoa mais jovem a publicar um livro (feminino) foi bem sucedida e Bella agora é detentora do título no Guinness World Records", diz o comunicado.



A obra conta a história do gatinho Snowy, um felino que saiu para uma aventura noturna sozinho e aprendeu uma importante lição. De acordo com o livro dos recordes, Bella resolveu contar a história para ensinar crianças a não saírem sozinhas durante a noite. A narrativa foi escrita em cinco dias e pode ser encontrada em forma física e digital.

A obra vendeu mais de mil cópias. (Fto: Divulgação / Guinness World Record)

Chelsie Syme, mãe da nova recordista, contou que a pequena sempre teve uma imaginação muito aguçada e escreve desde os 3 anos. O livro foi primeiramente ilustrado e teve a história surgida a partir das imagens.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)