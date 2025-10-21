Lázaro Ramos e Fernanda Montenegro são os famosos mais influentes do País; veja ranking

O instituto Ipsos realizou uma pesquisa que aponta as celebridades mais influentes do Brasil. O levantamento avalia as personalidades mais capazes de influenciar comportamentos, ações ou a opinião pública.

Encabeçando o ranking, aparece o ator Lázaro Ramos, que é seguido pela atriz Fernanda Montenegro e pela apresentadora Astrid Fontenelle.

A atriz Érika Januza, o jornalista Carlos Tramontina, Xuxa e Ivete Sangalo completam o topo da lista.

O estudo mapeou também os influenciadores digitais que recebem credibilidade pelo público. Os cinco primeiros colocados foram Iberê Thenório, do canal Manual do Mundo; Leon Martins, do Coisa de Nerd; Bruna Tavares, jornalista e empresária de beleza; Camila Pudim, que também atua no setor de beleza, e a ex-BBB Camilla de Lucas.

Pela primeira vez, a pesquisa buscou entender a influência causada por figuras criadas por inteligência artificial (IA), como a Lu, do Magalu, e a "apresentadora" Marisa do Maiô. Nesta disputa, a representante do Magazine Luiza saiu na frente e obteve pontuação de 119 no quesito credibilidade.

A pesquisa fez ainda um recorte geracional e buscou entender os que mais influenciam entre os representantes da geração Z (nascidos entre 1997 e 2012). Neste segmento, a atriz Larissa Manoela aparece em primeiro lugar. Ela é seguida por Érika Januza, Xuxa, Lazaro Ramos e pela dupla sertaneja Jorge & Mateus.

O estudo foi realizado online com 2.500 entrevistados em todo o País, de 28 de agosto a 7 de setembro, com uma amostra composta por representantes das classes A, B e C. A pesquisa mede o poder de influência das personalidades a partir de cinco fatores: impacto em decisões de compra, opinião pública, confiança e credibilidade de marcas e incentivo à experimentação de produtos.