Fernanda Montenegro completa 96 anos e comemora com filhos e netos
O momento foi compartilhado nas redes sociais
Nesta quinta-feira, 16, Fernanda Montenegro completou 96 anos. Para celebrar a data, a atriz se reuniu com os filhos, Fernanda Torres e Claudio Torres, e com os netos, e compartilhou o momento nas redes sociais.
No vídeo publicado, ela aparece à mesa de um local que parece ser um restaurante, conversando e cercada pela família, ao som de Oração ao Tempo, de Caetano Veloso.
"Alegria é estar com meus filhos e netos comemorando", escreveu na legenda. Nos comentários, Fernanda recebeu uma série de mensagens de carinho e felicitações de fãs e admiradores.
Quem são os filhos e netos de Fernanda Montenegro
Fernanda Montenegro é avó de Davi, filho de Claudio Torres com a atriz Maria Luisa Mendonça, e de Joaquim e Antônio, filhos de Fernanda Torres e Andrucha Waddington.
A família é conhecida por seguir o ramo artístico, já que o falecido marido de Fernanda Montenegro, Fernando Torres (1927-2008), também era ator, diretor e dublador. Seus dois filhos, Fernanda Torres e Claudio Torres, também seguiram no ramo do audiovisual.
O genro, Andrucha Waddington, também é cineasta, bem como o irmão, Ricardo Waddington, que é diretor de televisão.
